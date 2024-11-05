На Большом Смоленском мосту начали сборку первых пролетов

В Петербурге на строительстве Большого Смоленского моста через Неву стартовала сборка и сварка первых пролетных конструкций, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Этот проект, который ведет АО "ДиМ" по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, направлен на создание новой разводной переправы, которая станет первой в городе за последние сорок лет.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что проект получил поддержку президента и значительно улучшит транспортное сообщение между правым и левым берегами Невы.

На данный момент идет монтаж пролетов между третьей и четвертой, а также между девятой и десятой опорами. Кроме того, на десятой опоре начали строить лестничные сходы. На пятой, шестой и седьмой опорах начался процесс погружения свай в дно реки, после чего будет выполнено бетонирование скважин для дальнейшего сооружения ростверков.

Для обеспечения безопасности опор в зимний период идет установка ледорезов. Строительство продолжается в строгом соответствии с графиком.

Напомним, что некоторые здания решили снести для строительства Большого Смоленского моста через Неву. Среди таких зданий оказались бани братьев Недлер на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: ЗАКС.Ру