Количество камер на железнодорожных переездах может увеличиться

В Министерстве транспорта России предложили расширить перечень оснований для установки камер на железнодорожных переездах. Соответствующий проект постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, на что 5 ноября обратила внимание "Парламентская газета".

В ведомстве отметили, что количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях необщего пользования снизилось, в то время как на путях общего пользования наблюдается рост аварий. Максимальное увеличение числа ДТП зафиксировано на переездах IV категории, то есть на участках с низким и средним трафиком и невысоким уровнем опасности. Такие происшествия составляют 60 процентов от общего числа аварий.

В настоящее время камеры фото- и видеофиксации устанавливаются на железнодорожных переездах, где за последние три года произошло два и более ДТП с жертвами или пострадавшими. Однако, учитывая рост числа аварий, Минтранс считает, что эти критерии недостаточны.

Согласно новому проекту, первоочередное оснащение средствами фиксации получат железнодорожные переезды, на которых были случаи столкновений с грузовыми и пассажирскими поездами.

Напомним, недавно в Минтрансе предложили запретить движение электросамокатов по тротуарам с 2031 года. Для этого городам надо будет подготовить подходящую инфраструктуру.

фото: ЗАКС.Ру