Между Беларусью и Россией отменили роуминг

Совет министров Союзного государства принял резолюцию об отмене роуминга между Беларусью и Россией, об этом 5 ноября пишут "РИА Новости".

Такую резолюцию о создании комфортных тарифов за услугу связи и передачу данных Совет принял на заседании в Минске во вторник, 5 ноября. Обсуждения об отмене роуминга шли с 2017 года.

В рамках работы в 2021 году удалось снизить цены для пользователей из России и Беларуси во время нахождения в обеих странах. В 2022 году планировалось полностью отменить роуминг, однако этого не произошло.

В мае 2024 года министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что окончательно вопрос не удалось решить, потому что белорусские операторы из-за отмены роуминга несут большие финансовые потери.

Напомним, что Россия также планировала отменить роуминг с Кыргызстаном, Казахстаном и Арменией.

Фото: unsplash