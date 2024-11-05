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Новости 17:30

В Петербурге 2% молочной продукции не прошли проверку Роспотребнадзора

фото ЗакС политика В Петербурге 2% молочной продукции не прошли проверку Роспотребнадзора

Сотрудники Роспотребнадзора за девять месяцев 2024 года исследовали свыше 6,4 тысячи образцов молока и молочных продуктов в Петербурге на соответствие стандартам качества и безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства 5 ноября.

Результаты показали, что около 2% проб не соответствовали микробиологическим нормам, а 1,8% образцов имели признаки фальсификации. При этом ни в одной из проб не выявили ГМО, превышение уровня антибиотиков или радиоактивных веществ.

В ходе проверок также обнаружены нарушения условий хранения и продажи молочной продукции, а некоторые товары имели неправильную маркировку и не соответствовали техническим регламентам. 

Всю продукцию, не прошедшую проверку, изъяли из оборота, а недобросовестных производителей привлекли к административной ответственности.

фото: Unsplash


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