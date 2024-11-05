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Новости 18:55

Главой Коми может стать губернатор Еврейской автономной области Гольдштейн

фото ЗакС политика Главой Коми может стать губернатор Еврейской автономной области Гольдштейн

Главой Республики Коми может стать губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн, об этом 5 ноября пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента.

Гольдштейн ранее уже работал и жил в Коми. В 2019 году он был назначен и.о. главы Еврейской автономной области, но в 2020 году одержал победу на выборах и стал по итогу губернатором региона.

При этом в случае перехода в Коми есть вероятность, что ЕАО возглавит начальник управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк.

Напомним, что глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о том, что уходит в отставку.

Фото: правительство ЕАО


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