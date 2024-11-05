Главой Коми может стать губернатор Еврейской автономной области Гольдштейн

Главой Республики Коми может стать губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн, об этом 5 ноября пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента.

Гольдштейн ранее уже работал и жил в Коми. В 2019 году он был назначен и.о. главы Еврейской автономной области, но в 2020 году одержал победу на выборах и стал по итогу губернатором региона.

При этом в случае перехода в Коми есть вероятность, что ЕАО возглавит начальник управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк.

Напомним, что глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о том, что уходит в отставку.

Фото: правительство ЕАО