На станции "Горный институт" появился информационный терминал

На строящейся станции метро "Горный институт", которая станет частью оранжевой линии, продолжается установка информационно-навигационной системы, сообщили 5 ноября в Telegram-канале "Подземник".

Специалисты уже начали красить путевую стену в боковом тоннеле станции. Также в среднем тоннеле установили информационный терминал с сенсорным экраном, видеокамерой и динамиками. Терминал будет информировать пассажиров о режиме работы вестибюлей, списке станций с особым графиком, доступных проездных билетах и их стоимости.

В сообщении отметили, что интерактивная схема на сенсорном экране поможет пассажирам спланировать маршрут и узнать время в пути.

30 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая с докладом о бюджете на заседании Заксобрания, заявил, что строительство станции завершат до конца 2024 года.

фото: ЗАКС.Ру