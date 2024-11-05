Смольный представил нормативы на зарплату муниципалов в 2025 году

На сайте Смольного 5 ноября опубликовали проект постановления правительства Петербурга об утверждении нормативов на оплату труда муниципальных депутатов, выборных лиц самоуправления и муниципальных служащих, а также на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 2025 году. Документ опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно тексту проекта, в следующем году суммарная величина нормативных расходов по все 111 муниципальным образованиям Петербурга может вырасти почти на 1,2 млрд рублей относительно существующих показателей. Если на 2024 год совокупная величина нормативов была установлена на уровне 3,7 млрд рублей, то в 2025 году она может достичь 4,9 млрд рублей. Из них непосредственно на заработную плату муниципалов закладывают 3,9 млрд рублей, прочие средства предназначаются на работу органов местного самоуправления и, в некоторых случаях, на ремонт недвижимости, предназначенной для обеспечения деятельности муниципалов.

В 2024 году суммарный норматив по заработной плате составил 2,9 млрд рублей.

Наибольший по размеру норматив на общие затраты установлен в 2025 году для МО "Город Колпино" (117,5 млн рублей), для МО "№65" (113,9 млн рублей) и для МО "Светлановское" (97,5 млн рублей). Максимальный показатель по зарплатам муниципалов установлен для МО №65 (89,7 млн рублей), МО "Город Колпино" (79,7 млн рублей) и для МО "Поселок Шушары" (77,7 млн рублей).

Подобные цифры превышают нормативы, установленные для муниципальных образований на текущий год. Лидером списка в 2024 году стало МО №65 с суммарным показателем на уровне 83,1 млн рублей. Вслед за ним свои места заняли МО "Город Колпино" (73,9 млн рублей), МО "Город Пушкин" и МО "Поселок Шушары" (по 68,3 млн рублей в обоих случаях). Норматив по заработной плате также оказался наибольшим у МО №65 (65 млн рублей). Для муниципалов Колпино его установили на уровне 57,8 млн рублей, для их коллег из Пушкина и Шушар — в размере 53,5 млн рублей.

Также проект вносит коррективы в текст действующего постановления, определяя, в каких случаях допускается превышение утвержденных нормативов в текущем году. Это, во-первых, изменения законодательства, касающиеся оплаты труда, во-вторых — необходимость исполнения судебных актов или решений органов власти, а в-третьих — необходимость восстановления муниципального имущества в случае пожара, наводнения и других обстоятельств непреодолимой силы.

В сентябре стало известно о намерении Смольного расширить список причин для перераспределения субсидий муниципалитетам. Основанием для этого чиновники захотели сделать введение в силу изменений в городское законодательство, влекущих изменение муниципальных расходов, софинансируемых из казны Петербурга.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру