Смольный захотел связать величину субсидий МО с изменениями законодательства

Правительство Петербурга намерено расширить перечень причин для перераспределения субсидий муниципальным образованиям, следует из законопроекта, опубликованного на сайте Смольного 23 сентября. Инициатива проходит стадию антикоррупционной экспертизы.

Проект предусматривает внесение изменений в региональный закон "О межбюджетных трансфертах бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга".

Всего в документ планируется внести два дополнения. Первое из них позволит вводить дополнительные условия предоставления субсидий местным бюджетам посредством издания нормативных актов Смольного. Второе увеличит список случаев, при которых распределение субсидий между муниципалитетами сможет меняться без внесения поправок в городской закон о бюджете.

Предполагается сделать перераспределение возможным в случае "введения в действие в течение текущего финансового года изменений в законодательство Санкт-Петербурга, влекущих изменения объемов расходных обязательств муниципальных образований, софинансируемых за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга".

Сейчас причинами для нарушений выступают нарушения сроков заключения соглашений о субсидиях, расторжение подобных соглашений и экономия средств на субсидии в соответствии с обязательствами, принятыми их получателями. Смольный рассчитывает увеличить список на одну позицию.

На прошлой неделе городское правительство выложило для антикоррупционной экспертизы проект об установлении предельного уровня софинансирования муниципальных бюджетов в 2025 году. Согласно документу, из 111 петербургских МО четыре рискуют вовсе остаться без субсидий.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру