ТАСС: Кабмин поддержал введение обязательных работ за пропаганду нацизма

Инициатива Минюста о расширении видов наказания за пропаганду или демонстрирование нацистской и экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) была поддержана правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщил 6 ноября ТАСС. Речь идет о предложении наказывать за подобное административное правонарушение, в том числе, обязательными работами.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект", — передает информагентство слова источника, близкого к комиссии кабмина.

Сейчас за демонстрирование запрещенной символики и атрибутики гражданина могут оштрафовать на сумму от одной до двух тысяч рублей или же назначить ему административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от одной до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Минюст предложил дополнить список возможных наказаний обязательными работами на срок до 100 часов. Предполагается, что это также коснется наказания за изготовление запрещенной атрибутики и торговлю ей.

В пояснительной записке к проекту говорится об увеличении числа граждан, подвергнутых наказанию по статье 20.3 КоАП. Если в 2019 году речь шла о 2 388 лицах, то в 2023 году уже о 5 163 лицах. При этом за тот же период доля фактически взысканных и добровольно уплаченных сумм штрафов уменьшилась с 42 % до 37 %.

Ранее комитет Совета Федерации одобрил проект о трехлетнем моратории на наказание за перегруз мусоровозов российского производства.

Фото: ЗАКС.Ру