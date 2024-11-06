Минимальная стоимость кредитов выросла после повышения ключевой ставки

Минимальная стоимость потребительских кредитов увеличилась в среднем на 0,7 п.п. и составила 25 % после повышения ключевой ставки Центробанком, сообщили 6 ноября "Известия". По данным газеты, условия поменяли шесть из топ-20 банков, диапазон роста стоимости здесь составил 0,9-5 п.п.

Средний показатель полной стоимости кредита у самых значительных банков превысил 32 %, а максимальный в среднем составил 39,4 %.

Опрошенные изданием эксперты сошлись во мнении, что в подобных условиях россиянам следует брать кредиты лишь в крайнем случае. Речь может идти, например, о займах для лечения или же для покупки товаров, которые сами могут послужить источниками доходов, высказался исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

Очередное повышение ключевой ставки состоялось 25 октября по итогам заседания совета директоров Центробанка. Значение показателя увеличилось сразу на два процентных пункта и составило 21 % годовых.

Фото: ЗАКС.Ру