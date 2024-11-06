Бельский вручил удостоверение депутата Ольге Штанниковой

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в начале заседания парламента 6 ноября вручил удостоверение депутата новому члену фракции "Яблоко" Ольге Штанниковой, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Штанникова заняла освободившееся место Бориса Вишневского*, который был вынужден сложить полномочия из-за статуса иностранного агента.

Накануне заседания Горизбирком утвердил передачу мандата Штанниковой. Она состоит в партии "Яблоко" с 1995 года. Длительное время работала вместе с Александром Шишловым, когда тот занимал должность уполномоченного по правам человека в Петербурге. Теперь они вдвоем формируют фракцию "Яблоко" в парламенте.

Напомним, Вишневский* сложил полномочия на заседании ЗакСа 30 октября. На следующий день федеральное бюро партии "Яблоко" приняло решение о передаче вакантного мандата Штанниковой, которая в 2021 году баллотировалась в парламент по общегородскому списку.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.РУ