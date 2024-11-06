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Новости 10:31

На "Госуслугах" может появиться возможность оформления налогового вычета

фото ЗакС политика На "Госуслугах" может появиться возможность оформления налогового вычета

В 2025 году на сервисе "Госуслуги" могут внедрить возможность получения налогового вычета, сообщило 5 ноября РИА "Новости" со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Согласно предоставленной информации, вопрос прорабатывается в Минцифры.

"Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры. <...> Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году", — транслирует информагентство полученное сообщение.

В настоящее время на портале завершается работа над сервисами по получению вычетов на образование, здоровье и спорт, а также за недвижимость, включая вычеты за ипотеку.

Ранее на "Госуслугах" заработала регистрация владельцев каналов и интернет-страниц с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

Фото: pixabay


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