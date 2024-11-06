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Новости 11:12

Смольному разрешат утверждать именные стипендии для студентов и школьников

фото ЗакС политика Смольному разрешат утверждать именные стипендии для студентов и школьников

Петербургский парламент принял в первом чтении проект закона о наделением Смольного полномочием по утверждению именных стипендий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Также правительство города будет определять размер этих стипендий. Несмотря на то, что ряд таких именных стипендий уже есть в Петербурге, их порядок до этого не был утвержден. 

Инициатива подготовлена депутатами Андреем Алескеровым, Всеволодом Беликовым, Любовью Егоровой и Денисом Четырбоком. Докладчиком по проекту выступил Беликов. Он пояснил, что предложение направлено на поддержку молодых ученых. Часть депутатов оказались недовольны тем, что вопрос распределения бюджетных средств снова передали чиновникам, а не депутатам. 

Напомним, в марте стало известно, что Смольный поднял размер именных стипендий. Так, для учащихся высших учебных заведений они могут достигать семи тысяч рублей

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Беликов Всеволод Федорович 
Егорова Любовь Ивановна 
Четырбок Денис Александрович 




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