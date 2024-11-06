Благоустройство в МО "Юнтолово" и МО "Комендантский аэродром" привлекло прокуратуру

Прокуратура Приморского района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере муниципальных закупок. Нарушения выявили в двух муниципалитетах: МО "Юнтолово" и МО "Комендантский аэродром". Подрядчики, которые выполняли работы по благоустройству, выполнили свои обязательства некачественно, однако муниципалы никак на это не отреагировали. О результатах проверки рассказали в пресс-службе прокуратуры 5 ноября.

Главы местных администраций муниципалитетов получили представления прокуратуры. Муниципалы сообщения приняли и удовлетворили.

"По требованию прокуратуры района заказчиком в бюджеты муниципальных образований с подрядчиков взысканы штрафные санкции", - сообщили в прокуратуре.

Размер денежных средств, которые подрядные организации должны вернуть в местные бюджеты, не уточняются.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что прокуратура потребовала от муниципалов МО "Смольнинское" убрать детскую площадку, расположенную вблизи теплотрассы.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру