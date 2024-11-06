Пулково принимает самолеты в Калининград из-за тумана

Петербургский аэропорт Пулково принял пять рейсов в Калининград из-за неблагоприятной погодной обстановки, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе аэропорта Храброво.

Как рассказали в Храброво, в среду, 6 ноября, в Калининграде туманная погода, поэтому самолеты на прилет принимаются исходя из оперативной обстановки. Сейчас задерживаются шесть рейсов.

Также пять самолетов из-за тумана ушли на запасной аэропорт Пулково. Стоит отметить, что в Петербурге тоже наблюдался туман, однако это никак не повлияло на работу Пулково.

Напомним, что аэропорт Пулково перешел на осенне-зимний режим работы, что означает, что каких-то рейсов станет больше, а каких-то меньше.

Фото: ЗАКС.Ру