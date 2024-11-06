Прокуратура проверяет случай задымления в электричке из Петербурга

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за задымления в электропоезде Витебского направления, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, утром в среду, 6 ноября, в резервном вагоне электропоезда Санкт-Петербург – Новолисино на станции Александровская произошло задымление. Состав ехал без пассажиров.

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), из-за этого случая были задержаны восемь пригородных поездов.

Сейчас транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров и выполнение требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации.

Напомним, что 1 ноября в Подпорожском районе Ленинградской области загорелся пассажирский двухэтажный поезд маршрутом "Петрозаводск – Москва".

Фото: ЗАКС.Ру