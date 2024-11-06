Глава КГИОП назвал преждевременной публикацию перечня несредовых объектов

Включение в закон № 820-7 Петербурга, касающийся границ охранных зон, перечня несредовых объектов преждевременно, заявил 6 ноября глава КГИОП Алексей Михайлов на пресс-конференции в ТАСС. Подобные объекты сохранят статус исторических построек вплоть до завершения работы по инвентаризации зданий в центральных районах города.

— Та работа, которая была выполнена, тот некий эксперимент, который мы осознанно вполне провели, нам показал, что эта публикация и пока включение в закон некого перечня неценных объектов преждевременно. Работа по инвентаризации объектов исторической застройки должна быть продолжена. В настоящий момент в закон войдут список ценных средовых объектов, это некий дополнительный список, которого в законе не было. В закон войдет список ценных рядовых объектов. При этом те объекты, которые не вошли в тот или иной список, они останутся историческими, также будут охраняться в настоящий момент, — заявил Михайлов в ходе своего выступления.

По словам главы КГИОП, изменение принципа охраны построек будет отложено до завершения инвентаризации в исторически сложившихся центральных районах. В прочих районах Петербурга она пока не проводится из-за большого объема предстоящих работ, отметил Михайлов.

В настоящее время охране в Петербурге подлежат все здания до 1917 года постройки. КГИОП предложил разделить их по категориям в зависимости от культурной и исторической ценности. Подобное предложение вызвало сильные опасения у градозащитного сообщества касательно судьбы ряда построек, в том числе расположенных во дворах в центре города.

Андрей Казарлыга, фото: Пресс-центр ТАСС (скриншот трансляции)