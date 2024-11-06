В Петербурге за месяц освободили от незаконного пользования 27 помещений

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил 27 объектов нежилого фонда от незаконного использования за месяц, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности было освобождено около одной тысячи квадратных метров помещений. Из 27 объектов четыре освободили в принудительном порядке, а остальные были освобождены добровольно.

Помещения были освобождены в Адмиралтейском, Кировском, Красносельском, Кронштадтском, Московском, Петроградском, Приморском и Центральном районах.

В ходе рейда было выявлено, что помещения использовались без нужной документации. С некоторыми из них ранее город заключал договор, однако он истек.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга