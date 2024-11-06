ГАТИ одобрила возведение катка перед Новым годом на Конюшенной площади

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга начала выдавать ордера на благоустройство города перед Новым годом, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на Конюшенной площади с 15 декабря начнет работу традиционный каток. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по возведению катка с трибунами. В 2023 году этот каток стал одной из самых ярких локаций Петербурга.

Также каток был оборудован специальными грелками и украшен сверкающими огнями, создавая атмосферу праздника.

Новый каток будет открыт для всех делающих до 15 января 2025 года, а до 30 января нужно будет полностью восстановить благоустройство площади.

Напомним, что ранее были новости о том, что автостоянка может заменить традиционный каток на Конюшенной площади. О планах по созданию стоянки стало известно в начале 2023 года, а весной были представлены рендеры проекта.

Фото: ЗАКС.Ру