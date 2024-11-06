Беглов утвердил стандарт транспортного обслуживания пассажиров в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города, утверждающее Региональный стандарт транспортного обслуживания на 2025-2029 годы, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В соответствии с документом, приоритеты направлены на улучшение доступности, безопасности и экологичности общественного транспорта.

"Региональный стандарт – это доступность, безопасность и комфорт, экологичность городского транспорта для пассажиров. Наш новый стандарт устанавливает эти показатели, по которым мы будем работать в ближайшие пять лет", – сказал Беглов.

Он также подчеркнул важность интеграции городского транспорта с железнодорожным, воздушным и водным сообщением.

Кроме того, Беглов напомнил, что в Петербурге все виды общественного транспорта работают по единому тарифу, а возможность оплаты по пересадочному тарифу доступна на всех маршрутах наземного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру