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Новости 17:52

Станцию метро "Горьковская" закроют на вход в выходные

фото ЗакС политика Станцию метро "Горьковская" закроют на вход в выходные

Станцию синей ветки петербургского метрополитена "Горьковская" закроют на вход в выходные из-за ремонта эскалатора, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Вестибюль станции на вход будет закрыт в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября. На выход станция будет продолжать работу в обычном режиме. 

С понедельника, 11 ноября, станция будет работать в режиме, который ввели с 21 октября на время проводимых работ по капитальному ремонту эскалатора.

Петербуржцам порекомендовали заранее планировать свой маршрут и пользоваться станциями "Петроградская", "Площадь Ленина", "Чкаловская", "Выборгская" и "Спортивная".

Фото: ЗАКС.Ру


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