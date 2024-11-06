В 2026 году в России отметят 80-летие Жириновского

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Организационный комитет по подготовке и проведению торжеств возглавил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Заместителем оргкомитета назначен нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Должность секретаря оргкомитета получила дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко. В начале октября стало известно, что последняя возглавила в центральном аппарате партии структуру по сохранению наследия своего отца.

Среди прочих, в состав оргкомитета также вошли глава МИД Сергей Лавров, глава Минкульта Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, телеведущий и глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В конце 1989 года он стал основателем Либерально-демократической партии Советского Союза, наследнице которой является нынешняя ЛДПР. Политик возглавлял партию вплоть до своей смерти, которая наступила 6 апреля 2022 года.

Фото: Telegram-канал "ЛДПР"