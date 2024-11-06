Суды Петербурга рассмотрят три дела о повреждении объектов культурного наследия

Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ) из-за рисунка на стене, сообщила 6 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Еще два дела рассмотрит Смольнинский районный суд, одно из них также касается граффити.

Первое дело связано с нанесением изображения на фасад дома Санкт-Петербургского мещанского общества, расположенного на Бородинской улице, 2/86. Здание числится выявленным объектом культурного наследия. По версии следствия, к этому может быть причастен Евгений Мишенин, нанесенный ущерб оценили в 110 тысяч рублей.

В другом случае фигурантом стал несовершеннолетний. Основанием для возбуждения дела стала надпись на стене доходного дома А. Перцова на Лиговском проспекте, 44. Здание имеет статус памятника регионального значения, размер ущерба составил 250 тысяч рублей, сообщили в судебной пресс-службе.

Наконец, фигурантом третьего дела стал житель Москвы Алексей Савреев. Уголовное дело в этом случае было возбуждено из-за повреждения двери в парадную доходного дома Обольяниновых на Таврической улице, 37. По версии следствия, утром 24 августа он пытался проникнуть внутрь, ради чего якобы принялся бить дверь руками и ногами. Нанесенный двери урон потянул почти на 591 тысячу рублей.

Материалы дел переданы судьям. Санкция по вменяемой фигурантам статье предусматривает, в частности, штраф на сумму до трех миллионов рублей либо же принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

В апреле в Петербурге прекратили производство по делу из-за граффити на стене дома И. П. Павлова на Лиговском проспекте, 149, имеющем статус регионального памятника. Как сообщалось, фигурант самостоятельно очистил стену от надписи.

Фото: ЗАКС.Ру