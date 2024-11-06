ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:21

Новым замначальника петербургского главка станет Сергей Музыка

фото ЗакС политика Новым замначальника петербургского главка станет Сергей Музыка

Новым заместителем начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области и начальником полиции станет Сергей Музыка, об этом 6 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Ранее стало известно, что Дмитрий Баранов, который занимал эти должности, уходит работать главой УМВД по Тверской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Сергей Музыка же ранее занимал должность начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама