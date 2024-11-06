Замначальника петербургского главка станет главой УМВД по Тверской области

Заместитель начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области и начальник полиции Дмитрий Баранов уходит работать в другой регион, об этом 6 ноября пишет 47news.

Теперь 47-летний Дмитрий Баранов станет главой УМВД по Тверской области. Указ об его назначении подписал президент России Владимир Путин.

Из Москвы, где Баранов работал в Южном округе и был заместителем Романа Плугина, переехал в Петербург в 2019 года. Тогда он вместе со своим начальником в Москве Плугиным стал работать в петербургском главке.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти