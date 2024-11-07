В России активно растет популярность безналичных чаевых

За первые девять месяцев 2024 года количество безналичных чаевых в России увеличилось почти на четверть, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса онлайн-записи Yclients от 7 ноября. Традиционно востребованная в ресторанах, практика цифровых чаевых начала активно распространяться и в сфере услуг.

На основе данных 2,3 тысячи компаний, наибольший рост безналичных чаевых зафиксирован в сфере красоты, где клиенты стали благодарить на 27,3% чаще по сравнению с прошлым годом. Также россияне охотно оставляют безналичные чаевые за досуговые услуги (+21,2%), медицинские услуги (+11,1%), спортивные услуги (+8,3%) и бытовые услуги (+4,2%).

Согласно данным Т-банка, общее количество безналичных чаевых выросло на 16% за год, а их средний размер увеличился на 46%, составив 483 рубля. По данным "Альфа-банка", количество таких транзакций увеличилось на 18%.

Среди городов особой щедростью выделился Сочи, где с января по сентябрь количество безналичных чаевых выросло на 42,9%. Следом идут Казань (+35,7%), Иркутск (+33,3%), Москва (+29,8%) и Краснодар (+29,4%).

Эксперты отмечают, что одной из причин роста числа безналичных чаевых стало удобство их оставления через карты и онлайн-сервисы. Россияне проявляют готовность благодарить за услуги финансово, несмотря на повышение цен, хотя к изменениям в стоимости относятся осторожно.

фото: ЗАКС.Ру