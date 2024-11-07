Первый этап проекта по улучшению теплоснабжения завершен в Приморском районе

В Приморском районе завершен первый этап крупного проекта по оптимизации системы теплоснабжения, который выполняли специалисты ГУП "ТЭК СПб". В рамках работ было реконструировано и построено более 8,7 км тепловых сетей на пяти адресах, сообщила 7 ноября пресс-служба Смольного.



Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что модернизация теплоэнергетики и создание комфортной среды для жизни являются приоритетом для города. Он отметил, что оптимизация системы теплоснабжения в Приморском районе имеет стратегическое значение для развития северо-западной части Петербурга и обеспечит надежность теплоснабжения для полумиллиона жителей. Также проект позволит подключить новые жилые кварталы, социальные объекты и предприятия.



Работы проводились без ограничения подачи тепла и горячей воды. Основным объектом стал третий вывод магистральной сети от Приморской котельной и реконструкция трубопроводов. Также проложены более 3,3 км тепловых сетей по Планерной улице и 2,8 км — по улице Оптиков, а также реконструированы теплопроводы на проспекте Испытателей и Торфяной дороге. Все работы велись с использованием отечественных труб с современной изоляцией, защищающей от коррозии и перепадов температур.



Проект также включает частичное переключение абонентов Коломяжской котельной на Приморскую с увеличением объема тепловой энергии от Северо-Западной ТЭЦ им. А.Г.Бориса. На втором этапе планируется завершить модернизацию мощностей Приморской котельной и расширить зону резервирования для исключения перебоев в теплоснабжении.

фото пресс-службы Смольного