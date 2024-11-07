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Новости 14:58

Подозреваемого в нападении с ножом на посетителей "Окея" арестовали

фото ЗакС политика Подозреваемого в нападении с ножом на посетителей "Окея" арестовали

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу Юрия Артемьева, которого обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) после нападения с ножом на посетителей магазина "Окей" на проспекте Космонавтов. Об этом 7 ноября сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Артемьева отправили в ПСИЗО до 25 декабря. По версии следствия, 25 октября он зашел в магазин на проспекте Космонавтов, 45, и нанес множественные ножевые ранения нескольким посетителям. В результате нападения пострадали пятеро человек, которые были госпитализированы. Артемьева задержали на месте, однако предъявить обвинение смогли только 6 ноября из-за его состояния здоровья.

фото объединенной пресс-службы судов


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