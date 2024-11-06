В Петербурге предъявили обвинение фигуранту дела о нападении в "Окее"

Задержанному на месте нападения на посетителей гипермаркета "Окей" предъявлено официальное обвинение, сообщила 6 ноября пресс-служба Следственного комитета. Легший в основу разбирательства инцидент произошел в Петербурге 25 октября, уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

"Подозреваемый был задержан на месте преступления, однако по состоянию здоровья проведение с ним следственных действий до настоящего времени было невозможно", — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый напал на покупателей и персонал "Окея" на проспекте Космонавтов. При этом он использовал два ножа. В результате пять человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Медицинская помощь потребовалась также самому агрессору.

Фото: Следком / Telegram (скриншот видео)