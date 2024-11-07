Выборгский заповедник готовится к ремонту главного корпуса

Выборгский объединенный музей-заповедник сообщил 7 ноября, что главный корпус музея закроют на ремонт до конца года. Администрация заверила, что принимает все меры для сохранности экспонатов и создания комфортных условий для будущих посетителей, выразив надежду на понимание со стороны гостей.

В период ремонта временно приостановлена одна из самых востребованных экскурсий — "Шведский Выборг". Тем не менее, для посещения остаются открытыми выставочные залы Цейхгауза, где можно увидеть экспозиции "Как царь Пётр море полюбил", "Тайны затонувших кораблей", а также Дом Наместника с выставкой "Возвращение образов 2.0".

фото Выборгского заповедника