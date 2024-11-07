В Петербурге спрос на уборку снега среди студентов превысил потребность

В Петербурге студенческие отряды рассчитывают на 2000 вакансий для уборки снега, однако пока такой потребности у города нет, сообщил на брифинге спикер Заксобрания Александр Бельский, передает 7 ноября "Фонтанка". По его словам, студенты озвучили запрос на порядка 2000 мест, однако город готов предложить лишь около 500 вакансий.

Бельский уточнил, что вся информация о возможностях трудоустройства передана студотрядам и студсоветам, которые теперь доведут ее до студентов. Он добавил, что система достаточно гибкая: студенты могут заключать договоры на разный срок и выбирать удобное для работы время.

О возможности привлечения студентов к уборке снега Бельский впервые рассказал 22 октября.

фото: ЗАКС.Ру