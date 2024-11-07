Прокуратура потребовала у чиновников "Волковского" отремонтировать неровные дороги

Прокуратура Фрунзенского района внесла представление главе администрации МО "Волковское" из-за состояния дорог на территории муниципалитета, сообщили в надзорном ведомстве 7 ноября.

Внимание прокуроров привлекли проезды между жилыми домами номер 12 и 14 на улице Пражской. По итогам проверки в ведомстве заключили, что на дорогах есть выбоины и просадки. В районной прокуратуре пообещали проследить, как муниципальные чиновники будут устранять нарушения.

Ранее прокуратура добилась взыскания штрафных санкций с подрядчиков, некачественно выполнивших работы по благоустройству в МО "Юнтолово" и МО "Комендантский аэродром".

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