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"Путин не ест людей": Песков ответил на предвыборные заявления Харрис

фото ЗакС политика "Путин не ест людей": Песков ответил на предвыборные заявления Харрис

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о реплике экс-кандидатки в президенты США Камалы Харрис о том, что в случае победы на выборах Дональда Трампа Владимир Путин "съел бы его на обед", сообщает 7 ноября ТАСС

"Путин не ест людей", - с улыбкой ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать высказывание кандидатки от Демократической партии. 

Слова Харрис о том, что президент России, фигурально выражаясь, "съел бы на обед" Дональда Трампа, были сказаны в середине сентября во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты США. Реплика прозвучала в рамках обсуждения позиций претендентов по конфликту на Украине. 

Ранее, 7 ноября, Дмитрий Песков заявил, что не исключает, что Путин и Трамп могут пообщаться до инаугурации последнего в качестве избранного президента США.

Фото: сайт Кремля


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