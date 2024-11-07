Песков не исключает, что Путин и Трамп пообщаются до инаугурации президента США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 7 ноября журналистам, что не исключает возможность разговора Владимира Путина и 47-го президента США Дональда Трампа до вступления последнего в должность, передает ТАСС.

"Он же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Вот есть его слова, другого ничего тут сказать пока не имеем", - сообщил Песков.

При этом на данный момент работа по организации встречи лидеров двух государств пока не ведется, сообщил представитель Кремля.

Также Песков опроверг слухи, что Путин мог неформально поздравить Дональда Трампа с победой на выборах "через знакомых". Пресс-секретарь президента России назвал эту информацию недостоверной, сообщило RTVI.

Ранее о результатах президентских выборов в США высказали свое мнение депутаты петербургского парламента. Подробнее — в материале ЗАКС.Ру.

фото с сайта Кремля