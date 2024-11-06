ЗакС и Овальный кабинет

Фото Михаила Масленникова / ЗАКС.Ру

Президентские выборы в США не остались незамеченными в петербургском парламенте. Для некоторых депутатов волеизъявление американцев стало неожиданным, они предполагли, что место займет ставленница действующего президента Камалы Харрис. От вновь избранного президента Дональда Трампа политики из города на Неве намерены ждать шаги по реализации заявленных обещаний.

В США 6 ноября бизнесмен, член Республиканской партии, 45-й президент Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. На Западе процедура голосования проходит по несколько иным правилам, чем в России. Официально результаты еще не подведены, однако кандидатуру Трампа уже поддержали 277 выборщиков при необходимом пороге в 270. Также в пользу этого кандидата говорят итоги голосования в "колеблющихся" штатах, которые зачастую и определяют результат голосования. Кроме того, по данным крупнейших американских изданий, республиканский "слон" лидирует и на выборах в обеих палатах парламента.

Председатель петербургского парламента Александр Бельский рассказал, что о промежуточных итогах голосования узнал утром из новостей и никаких особых мыслей на этот счет у него нет. Он отметил, что от нового главы США ждет шагов по исполнению его предвыборных обещаний. Состояние международных отношений между Россией и США стало особенно важным на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине. США вместе с другими западными партнерами уже почти три года активно оказывает поддержку Украине в виде денежных средств и поставок военной техники. Трамп неоднократно заявлял, что придя к власти намерен сократить меры поддержки Украине и сконцентрироваться на внутренних делах США.

- С утра, как все, в новостях услышал, что победил Трамп. Ничего абсолютно [не думаю об этом]. Я думаю так же, как многие, которые обсуждали этот вопрос, для нашей страны мало что поменяется. Поэтому те заявления, которые он сейчас делает, о том, что он хочет остановить все войны в мире, которые тем или иным образом развязала предыдущая администрация… Посмотрим. Надо переходить от слов к делу. Последим за тем, как он будет руководить страной в ближайшие 5 лет, - рассказал Бельский.

Вопреки сложившейся практике, мнение спикера ЗакСа отчасти совпало с заявлением его коллеги из партии "Яблоко". Лидер фракции Александр Шишлов отметил, что партия сможет сформировать свое мнение к возвращению Трампа в Белый дом только лишь после того, как он начнет работать над прекращением конфликта.

- "Яблоко" будет делать выводы по тому, изменится ли позиция Соединеных штатов в отношении конфликта с Украиной, будет ли она способствовать заключению соглашения о прекращении огня, началу переговоров о мире - вот тогда можно будет делать выводы и заключения о том, как повлияет на мир новый президент США, - заявил Шишлов.

Лидер фракции "Единая Россия" в городском парламенте Павел Крупник очень скептически относится к заявлениям Трампа в части прекращения конфликтов. Кроме того, считает Крупник, в одиночку лидеру США добиться каких-либо результатов в этом направлении у него не выйдет.

- Мне позиция Трампа по многим вопросам ближе, чем позиция Харрис. Но мы все знаем, что президент США… Все-таки кулуарная политика развита очень серьезно, и те люди, которые стоят, они, конечно, очень много что решают в Америке. По большому счету те вопросы, которые он обещал в своих предвыборных речах, у него есть возможность реализовать. Посмотрим, были ли это какие-то предвыборные истории или это была серьезная долгоиграющая политика на годы вперед. Я уверен, что популизм Трампа должен перейти в серьезную… Закончить все в один день? Ну, я не верю в это, - уверен Крупник.

Главным оппонентом Трампа в гонке за президентский пост стала вице-президент США, соратница действующего президента Джозефа Байдена Камала Харрис. Западные СМИ прочили ей пост президента с момент выдвижения ее кандидатуры. За время избирательной кампании в ее поддержку высказались лидеры мнений, музыкальные исполнители и актеры первого эшелона. Группа поддержки Трампа в лице американского истеблишмента была куда меньше. В основном это были консервативные бизнесмены вроде Илона Маска, публичные высказывания которого неоднократно вызывали бурную реакцию в обществе, или, например, журналиста Такера Карлсона. Кроме того, последний год дела у самого Трампа были не очень. Так, в еще весной 2024 года он был фигурантом двух уголовных дел. Для лидера фракции "Справедливая Россия - За правду" Марины Шишкиной победа Трампа стала неожиданной.

- Я была в полной уверенности, внутренней такой, может быть, это такая гендерная штука, что победит почему-то Харрис, мне так казалось. Для меня очевидно, такой эпатажный Трамп, который последние годы жил такой непростой судьбой, так много было негатива, что, как казалось мне, в добропорядочном американском обществе он не имел таких больших шансов. <...> Выборы были любопытны, наблюдали мы за ними с интересом, и вот что значит хорошо построенная кампания, - сказала Шишкина.

Не пропустил выборы и лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов. У него давние взаимоотношения со штатами. Впервые он их посетил в 1993 году, когда пытался совмещать работу и учебу. Позже он множество раз прилетал в США уже в качестве участника марафонов. Несмотря на это, до конца понять американский менталитет у него не получилось. Например, в 2016 году он трижды поспорил, что Хиллари Клинтон обойдет Трампа на выборах. На выборах 2024 года он тоже не угадал фаворита, однако в этот раз пари не заключал.

- Я в 2016 году проиграл три бутылки коньяка, потому что ставил против Трампа. Мне казалось, что было нереально победить предпринимателю без опыта политической деятельности и сразу попасть на пост президента. Сейчас мне, честно говоря, не верилось, что он победит, но в принципе сложно давать оценки. Если бы у меня было такое право, я бы за него проголосовал, потому что мне нравятся его тезисы о развитии экономики внутри страны, своей страны. Он минимально пытается вмешиваться в конфликты других стран. Это импонирует. Проблем у них хватает, хорошо бы они занимались своими проблемами и не влезали в другие конфликты, - рассказал Павлов.

Инаугурация, на которой Трамп должен вступит в должность, состоится во второй половине января. С того момента начнется его второй и, согласно действующему законодательству США, последний четырехлетний срок. Избираться вновь, даже после перерыва, ему будет нельзя.

















Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру