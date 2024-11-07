Путин: Следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии "Валдая" 7 ноября поделился предположением, что следующие 20 лет для человечества могут стать не менее сложными, чем прошедшие годы. Текст его речи опубликован на сайте Кремля.

"Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным", - заявил глава государства.

Дальнейшее развитие событий, по мнению Путина, зависит от множества факторов. "Непредсказуем современный мир, это уж точно", - считает президент.

Он также отметил, что сейчас, по его мнению, наступает "момент истины". "Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьёзная, непримиримая борьба", - продолжил президент. По мнению Путина, эта борьба в первую очередь выражается в "столкновении самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе". А от исхода этого столкновения будет зависеть, сможет ли человечество "построить мироздание, которое позволит развиваться всем".

Ранее, 7 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут пообщаться до вступления последнего в должность.

фото с сайта Кремля