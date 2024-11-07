Путин поздравил Трампа с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост 47-го президента США. Такое заявление российский лидер сделал во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля. Также он назвал Трампа мужественным человеком и заявил, что его высказывания относительно урегулирования украинского кризиса заслуживают внимания.

- Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ, - сказал Путин.

О победе Трампа на выборах стало известно накануне, 6 ноября. Его главным соперником была вице-президент, соратница действующего президента США Камала Харрис. Во время президентской кампании Трамп заявил, что собирается сконцентрировать работу правительства на внутренних задачах, а также пересмотреть объемы финансирования Украины в период специальной военной операции.

Ранее ЗАКС.Ру писал, как отнеслись к переизбранию Трампа в Законодательном собрании Петербурга.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля