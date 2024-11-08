У станции "Горный институт" не будет подземных переходов из-за инженерных сетей

Строящаяся станция петербургского метрополитена "Горный институт" не получила подземный переход под Большим проспектом из-за инженерных сетей, об этос 8 ноября писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова первого заместителя генерального директора "Ленметрогипротранса" Сергея Ветлугина

"Инженерные сети, которые нельзя зачастую перенести. Допустим, мы сейчас столкнулись с этим вопросом на Васильевском острове при строительстве станции „Горный институт". И за собой повлекло еще какие-то решения, которые не позволили в результате реализовать задачу, связанную с созданием подземных переходов", – сказал он.

Напомним, что на станции "Горный институт" в среднем тоннеле установили информационный терминал с сенсорным экраном, видеокамерой и динамиками

Фото: ЗАКС.Ру