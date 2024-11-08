В Красном Селе возбудили дело из-за раскрашенного Ленина

В Красном Селе уголовным делом о вандализме стал раскрашенный памятник Владимиру Ленину, об этом 8 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место преступления, на постаменте Ленина была написана надпись, где неизвестный назвал вождя "палачом и Иудой", ее уже удалили сотрудники ЖКХ.

Ленина раскрасили белой краской еще в годовщину Великой Октябрьской революции. Уточняется, что место преступления оборудовано камерами видеонаблюдения. Полиция ищет вандалов.

Напомним, что 24 мая и 8 июня этого года петербуржцы разрисовали трамвайные вагоны баллончиками с краской. Они предстанут перед судом.

Фото: ЗАКС.Ру