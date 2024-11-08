МВД будет заниматься сохранением традиционных ценностей

Российские правоохранители могут начать заниматься сохранением и укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей, об этом 8 ноября стало известно из документа на сайте проектов нормативных правовых актов.

В сопроводительном письме к документу сказано, что проект был создан в рамках программы по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей на период с 2024 по 2026 год.

Напомним, что недавно глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России не существует традиции "укутывать в темное с ног до головы".

Фото: ЗАКС.Ру