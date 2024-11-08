МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре 9 ноября

В субботу, 9 ноября, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 9 ноября в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с. При этом в городе обещали относительно теплую погоду без осадков.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Фото: ЗАКС.Ру