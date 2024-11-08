Песков заявил, что выборы в США не поменяли цели СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как выборы в США повлияют на цели спецоперации, об этом 8 ноября пишут "Известия" со ссылкой на слова чиновника.

Как отметил Песков, Владимир Путин готов вести переговоры по урегулированию ситуации в Украине с новым президентом США, однако это не значит, что цели СВО как-то поменяются.

"Президент ни разу не говорил о том, что цели СВО меняются, наоборот он неоднократно повторял, что они остаются прежними, всё это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там", – сказал Песков.

Напомним, что президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост 47-го президента США.

Фото: сайт Кремля