В будние дни усилены четыре автобусных маршрута в Петербурге

Для повышения удобства передвижения и улучшения транспортной доступности в нескольких районах города были усилены четыре автобусных маршрута, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В результате увеличения числа автобусов на маршрутах жители жилых комплексов "Зеленый квартал", "Цветной город" и "Чистое небо" смогут быстрее добраться до ключевых транспортных узлов и метро.

На маршруте №90, связывающем станцию метро "Московская" с ЖК "Зеленый квартал", теперь работает 15 автобусов. Интервалы движения составляют 10-15 минут утром и 11-12 минут вечером.

На маршруте №127, соединяющем Коломяги и Арцеуловскую аллею, теперь курсируют 35 автобусов. Интервал движения утром составляет 1-7 минут, вечером – 2-10 минут.

На маршруте №61, между улицей Челябинской и станцией метро "Академическая", задействовано 24 автобуса. Утром интервал движения составляет 5-6 минут, вечером – от 4 до 9 минут.

Также для удобства пассажиров в период реконструкции станции метро "Фрунзенская" был усилен автобусный маршрут №50, курсирующий от Малой Балканской улицы до Театральной площади. В часы пик интервал движения на этом маршруте теперь составляет 9-12 минут.

Фото: ЗАКС.Ру