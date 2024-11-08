Мундеп обратился к Разумишкину с просьбой предоставить деньги на ремонт МКД

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов направил обращение вице-губернатору Петербурга Евгению Разумишкину с просьбой рассмотреть возможность предоставления субсидий управляющим компаниям для выполнения работ по ремонту многоквартирных домов. Муниципал предлагает предоставлять субсидии на конкурсной основе тем домам, где сбор средств на ремонт не превышает 350 тысяч рублей.

"Данная субсидия коснется малоэтажных домов в центре и пятиэтажек в спальных районах. Считаю, сейчас сложилась критическая ситуация с ремонтом парадных в этих домах, собранных средств не хватает, а повышение тарифов приведет к недовольству жителей", - считает Кондрашов.

Средства от субсидий могут быть направлены на ремонт лестничных пролетов, замену окон и другие цели, добавил мунциипал.

Ранее в Смольном заявили о планах заменить более 2.5 тысяч лифтов в петербургских домах.

Константин Леньков / Фото пресс-служба Смольного