Фракция СРЗП внесла четыре поправки ко второму чтению бюджета Петербурга

Фракция "Справедливая Россия — За правду" внесла четыре поправки ко второму чтению бюджета Петербурга на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщила ее лидер Марина Шишкина. На реализацию предложений потребуется свыше 6,5 млрд рублей.

Как написала Шишкина в своем telegram-канале, фракция предложила выделить 3 млрд рублей на капитальный ремонт в историческом центре Петербурга и еще 64,4 млн рублей на капремонт Таицкого водовода, питающего пруды в Павловске и Пушкине. Другие 2,5 млрд рублей предлагается направить льготникам на компенсации за оплату услуг ЖКХ.

Еще 1 млрд рублей депутаты предложили выделить на разработку проектно-сметной документации для создания развязки на пересечении Краснопутиловской улицы с железной дорогой. "В настоящее время строительство виадука над железнодорожными путями запланировано лишь на период с 2029-го по 2038 год. То есть без оперативного начала финансирования пробка в Автово простоит еще, как минимум, целое пятилетие", — отметила Шишкина.

Всего на рассмотрение бюджетно-финансового комитета поступило 19 поправок к проекту бюджета, сообщил 6 ноября его глава Денис Четырбок. Рассмотрение их должно состояться на заседании БФК в понедельник, 11 ноября.

На этой неделе свою поправку к бюджету внес губернатор Александр Беглов. О том, что предложил градоначальник, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру