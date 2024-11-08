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Новости 16:53

Сайты судов Петербурга работают в штатном режиме после хакерской атаки

фото ЗакС политика Сайты судов Петербурга работают в штатном режиме после хакерской атаки

Сайты судов Петербурга функционируют в штатном режиме, работа (ГАС) "Правосудие" была восстановлена по всей стране, об этом 8 ноября в своем Telegram-канале написала глава объединенной пресс-службе судов города Дарья Лебедева.

Как пишет "Фонтанка.ру", Верховный суд РФ подтвердил, что причиной перебоев стала хакерская атака на ГАС "Правосудие", случившаяся 7 октября. В ответе также было отмечено, что сроки восстановления должны быть минимальными, хотя сайт самого департамента остаётся недоступным.

Сайт ГАС "Правосудие" сейчас загружается, однако раздел "Поиск по делам и текстам судебных актов" по-прежнему недоступен. Этот раздел не работает более года, ещё до атаки система отображала уведомление о технических работах.

Напомним, что сайты российских судов перестали работать 7 октября из-за сбоя в системе ГАС "Правосудие". 

Фото: ЗАКС.Ру


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