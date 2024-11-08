Комика Дениса Чужого* признали иноагентом

Министерство юстиций внесло в реестр иностранных агентов трех человек, среди которых комик Денис Алесин*, известный общественности как Денис Чужой*, а также Telegram-канал "Говорит НеМосква"**, сообщили в ведомстве 8 ноября.

Алесин*, по данным Минюста, принимал участие в создании материалов иноагентов для неограниченного круга лиц, а также распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. Также в сообщении ведомства говорится, что комик участвовал в качестве респондента на ресурсах иноагентов. Также он выступал против проведения специальной военной операции, заявили в Минюсте. Сейчас он проживает за пределами России.

Также в реестр внесли чеченского блогера Тумсо Абдурахманов***, который в основном высказывается о событиях в его родном регионе, и редактора издания "Медиазона"****Дмитрия Трещанина*****. Оба, по заявленю ведомства, распространяли недостоверные сведения о решениях властей. По этой же причине в реестр включили проект "Говорит НеМосква"**. На момент внесения в реестр на telegram-канал проекта были подписаны более 45 тысяч человек

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иностранных лиц четырех человек.

* Денис Алесин внесен Минюстом в реестр иноагентов

** Проект "Говорит НеМосква"* внесен Минюстом в реестр иноагентов

*** Тумсо Абдурахманов внесен Минюстом в реестр иноагентов

**** "Медиазона" внесена Минюстом в реестр иноагентов

***** Дмитрий Трещанин внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру