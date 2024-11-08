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Новости 17:37

Бастрыкин велел доложить о расследовании гибели пяти человек при пожаре на 5-ой Советской

фото ЗакС политика Бастрыкин велел доложить о расследовании гибели пяти человек при пожаре на 5-ой Советской

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского СК предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели пяти человек в результате пожара в коммунальной квартире на 5-й Советской улице. Следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Среди погибших числится один несовершеннолетний. 

Пожар в трехкомнатной квартире произошел в ночь на пятницу. Сообщение о нем поступило спецслужбам в половину четвертого утра. Ликвидировать возгорание удалось примерно через полтора часа. Выгорела комната и коридор общей площадью 25 кв. м. По данным издания "Фонтанка", в квартире проживали две семьи, в одной из которых был ребенок-инвалид. Также журналисты сообщили, что там проживал мужчина с алкогольной зависимостью.

На инцидент обратили внимание в администрации Центрального района. Глава района Елена Федорова сообщила в своих соцсетях, что администрация готова оказать необходимую помощь жителям дома  №24/13, в котором произошел пожар.

Константин Леньков / Фото МЧС СПб


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