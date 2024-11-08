В Петербурге почти полсотни подсудимых подписали контракт с Минобороны

По состоянию на 8 ноября в Петербурге 42 человека, обвиняемых в совершении преступлений, решили подписать контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции, сообщила глава Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Первая подобная приостановка уголовного дела произошла всего три дня назад, 5 ноября.

По данным Лебедевой, большинство приостановленных уголовных дел связано с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 УК и ст. 228.1 УК). Таких дел насчитали 15. Еще 13 уголовных дел связано с кражами (ст. 158 УК) и мошенничеством (ст. 159 УК).

Напмоним, закон, который позволяет подсудимым избежать ответственности при заключении контракта с Минобороны, был подписан президентом в начале октября. В Петербурге такой возможностью воспользовался 31-летний мужчина, который в ходе ссоры нанес не менее трех десятков ударов ножом своему собеседнику. Впрочем, не все могут заключить контракт с МО, будучи фигурантом уголовного дела. Как рассказала глав пресс-службы судов города, мужчина, которому вменяют 22 эпизода мошенничества, оказался неинтересен российской армии, несмотря на то, что изъявил желание отправиться на службу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру