КГИОП представил для общественного обсуждения проект охранных зон

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников сообщил 8 ноября о начале общественного обсуждения проекта охранных зон в Петербурге. Документация опубликована на сайте КГИОП.

"В соответствии с действующим законодательством приглашаем всех заинтересованных лиц ознакомиться с ПЗО в рамках общественного обсуждения", — говорится в распространенном сообщении.

Необходимость корректировки границ существующих охранных зон вызвана результатами прошедших экспертиз и исследований, заявили в комитете. Еще одной причиной в пресс-службе назвали итоги работы по выявлению новых объектов наследия.

В течение 2023 и 2024 года был разработан проект объединенных зон охраны объектов наследия, на основании которого предполагается произвести плановую корректировку городского закона № 820-7, касающегося охранных зон в городе.

Общественное обсуждение продлится до 22 ноября. Итоги рассмотрения обращений КГИОП пообещал рассмотреть на заседании общественного совета и опубликовать на своем сайте.

В минувшую среду председатель КГИОП Алексей Михайлов заявил об отказе от внесения в закон № 820-7 списка несредовых объектов. Первоначальный вариант подобного перечня был представлен в ноябре 2023 года и вызвал большую обеспокоенность со стороны градозащитного сообщества. Более подробно о заявлении Михайлова читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру